Paraná Pesquisas diz que 59,7% dos brasileiros querem Moro no STF

O anúncio do presidente Jair Bolsonaro, de que irá indicar o ex-juiz e hoje ministro da Justiça Sérgio Moro para a vaga a ser aberta no Supremo Tribunal Federal no próximo ano agradou à maioria dos brasileiros. Pelo menos é o que indica a pesquisa do Instituto Paraná. Segundo o Instituto, 59,7% da população brasileira quer ver o ministro Sérgio Moro no STF. A mesma pesquisa mostra que 33,3% dos entrevistados, curiosamente, não querem saber da indicação do juiz símbolo da Operação Lava-Jato no STF.

Juizes de carreira no STF

A chegada de Sérgio Moro ao STF no próximo ano, marcará a presença do segundo magistrado concursado na Corte. Atualmente, apenas o ministro Luiz Fux é juiz concursado.

Desembargadora Marilene Bonzanini comanda o TRE

A desembargadora Marilene Bonzanini é a nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral gaúcho. Ela assume o cargo no lugar do desembargador Jorge Luís Dall’Agnol, e vai presidir as eleições municipais do próximo ano.

Terceira Desembargadora no comando

É a terceira vez que uma mulher assume o comando da Corte Eleitoral no Rio Grande do Sul. Antes, duas mulheres precederam a desembargadora Marilene Bonzanini como presidentes do Tribunal, as desembargadoras Elaine Macedo e Liselena Ribeiro.

Adélio Bispo,o louco que não rasga dinheiro

Adélio Bispo, o autor da tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro em setembro do ano passado, foi considerado inimputável. No entanto, seu raciocínio não parece tão prejudicado assim. Segundo o Juiz Bruno Savino, da 3ª. Vara Federal de Juiz de Fora, Adélio, que possui um grupo de advogados caríssimos a defendê-lo, disse a peritos que Jair Bolsonaro e Michel Temer “fazem parte de uma conspiração para tomar o poder e riquezas do Brasil e entregá-las ao Fundo Monetário Internacional, à maçonaria e à máfia italiana e que ainda vai tentar matá-los.”

Frederico Antunes na comitiva oficial de Bolsonaro

O deputado estadual gaúcho Frederico Antunes (PP), presidente da Frente Parlamentar em Defesa das FreeShops foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para integrar a comitiva oficial durante visita à Argentina nos dias e 7 de junho.

Deixe seu comentário: