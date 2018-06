Parente provoca estragos até saindo da Petrobras

Após adotar a política de reajustes quase diários dos combustíveis que provocaria um “tsunami” na economia, o ex-presidente da Petrobras Pedro Parente deixou o cargo fazendo mal às finanças da estatal. Ao anunciar sua saída pelas 11h da manhã desta sexta-feira (1º), em vez de esperar o fim da tarde, com o mercado financeiro já encerrado, ele saiu em grande estilo, espalhafatosamente, derrubando o valor das ações e até da Petrobras, só ontem desvalorizada em R$ 46 bilhões.

Vá somando aí

Está na conta da gestão de Pedro Parente o custo de R$ 10 bilhões do governo para atender as demandas dos caminhoneiros.

Não perca as contas

Os setores da indústria e serviços estimam perdas de R$ 27,7 bilhões durante a greve. Em cinco dias, a agricultura perdeu R$ 6,6 bilhões.

Perdas de R$ 80 bilhões

O mercado estima que a Petrobras desvalorizou R$ 80 bilhões, durante a greve dos caminhoneiros provocada pela política de Pedro Parente.

Motivos de sobra

No total, o governo teve 128 bilhões de motivos para Temer demitir Pedro Parente. Mas o presidente preferiu esperar que se demitisse.

BB não debateu edital de licitação sob suspeita

Ao contrário de outras ocasiões, a diretoria de Marketing do Banco do Brasil não discutiu em audiência pública a minuta do edital de licitação para contratar “até quatro” agências de publicidade, que vão aplicar a verba de propaganda meio bilhão de reais. O teor do edital somente foi conhecido após publicação e provocou suspeita de direcionamento. É que no mercado apenas quatro agências, todas ligadas a grupos internacionais, teriam condições de atender às exigências do edital.

Elas têm a força

Entre as agências que teriam condições de atender as exigências do edital do BB está Talent (Grupo WPP) e JW Thompson.

Estas também

Também as agência Olgilvy, Mccann e LewLara/TBWA, todas ligadas a grupos internacionais, poderiam se habilitar à licitação.

Funil estreito

Na licitação de 2016, o BB escolheu uma agência minúscula. Agora exige das interessadas lucro mínimo de R$12,5 milhões.

Bendine no currículo

O site Diário do Poder antecipou a escolha de Ivan Monteiro para presidir a Petrobras, nesta sexta (1º). Monteiro foi levado à estatal por Aldemir Bendine, o seu presidente do governo Dilma, que está preso.

Somos um tesouro

Além de pagarmos a redução de R$ 0,46 no diesel para caminhoneiros, bancaremos também as diárias e horas extras dos fiscais do governo que vão checar neste sábado se os postos estão honrando o acordo.

É livre fantasiar

A CUT viaja na maionese, em seu próprio mundo: atribuiu a saída de Pedro Parente da Petrobras à greve de 24h dos petroleiros, que aliás não teve importância alguma e não produziu qualquer impacto.

Todo mundo ganha

A venda direta por produtores aos postos criará um “círculo virtuoso”, segundo Fernando Safatle, autor de A economia política do etanol. “Haverá queda significativa do preço do combustível, que onera em até 40% o preço dos produtos brasileiros por causa do frete”, explica.

Regalia e carteirada

Enquanto brasileiros perdiam horas preciosas em filas quilométricas para abastecer, carros oficiais enchiam o tanque usando grana pública e ainda furavam ou criavam filas exclusivas de atendimento prioritário.

Baiano perdoa

Outro petista que deve garantir mandato em 2019, na Bahia, é Jaques Wagner. Com duas vagas para o Senado, o ex-ministro tem 47,2% e lidera as intenções de voto, segundo o instituto Paraná Pesquisas.

Negócio bom é veículo

Além de caminhoneiros, que obrigaram o governo editar três medidas provisórias num só dia, apenas a indústria automobilística conseguiu ganhar do governo tantas MPs num único dia. Mas aí custou uma grana preta no balcão de negócios do governo do PT.

Trocando em miúdos

O governo federal faturou mais de R$1,15 trilhão entre janeiro e maio, R$987 bilhões foram impostos, segundo o Impostômetro. O valor seria maior se entrassem na conta R$ 237 bilhões aferidos no Sonegômetro.

Pensando bem…

… na Petrobras, de Parente, só a família.

PODER SEM PUDOR

Microfone indiscreto

Francelino Pereira governava Minas Gerais e, ao inaugurar energia no interior, convidou dois deputados da região, Israel Pinheiro Filho e Humberto Souto, que mais tarde virou ministro do TCU. Em Tocandira, Israel se empolgou, lembrando no discurso que era filho e neto de governadores e foi muito aplaudido. Ao chegar sua vez, Souto disse que não era filho nem neto de governadores, mas, “filho da região”, sentindo-se em casa “no meio desse povo sofrido”. Foi ainda mais aplaudido. Enciumado, Israel comentou com Francelino:

– Ele é filho da p(*)!, né, governador?

O microfone estava ligado, Souto quase teve um enfarte e a multidão explodiu numa sonora gargalhada

