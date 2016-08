Partida do Grêmio contra o Botafogo confirmada para o próximo domingo

O Grêmio tentou adiar o jogo contra o Botafogo, mas a CBF confirmou nesta segunda-feira (29) a realização da partida no próximo domingo (dia 4 de setembro), no Rio de Janeiro. A alegação dos dirigentes gremistas é que o time estará desfalcado de três titulares – Marcelo Grohe e Pedro Geromel, ambos com a Seleção Brasileira, e Miller Bolaños, cedido ao Equador. Todos disputarão as Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2018.

Sem os três, o técnico Roger Machado pensa na melhor formação diante do Fogão. O substituto de Grohe será Bruno Grassi. Na vaga de Geromel, Walter Kannemann seguirá ao lado de Wallace Reis. A dúvida está na frente. Henrique Almeida e Pedro Rocha concorrem pelo lugar de Bolaños. Everton, lesionado, fica de fora por até três semanas.

Uma projeção de equipe: Bruno Grassi; Edílson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson e Maicon; Douglas; Henrique Almeida (Pedro Rocha) e Luan.

O Tricolor ocupa o sexto lugar na tabela do Brasileirão, com 36 pontos. O Fogão é o 13º (26 pontos). O duelo que pertence a 19ª rodada e havia sido adiado antes por causa da Olimpíada no Rio acontecerá no estádio Luso Brasileiro. O horário do confronto, que ocorreria às 18h30min foi antecipado para as 16h.

