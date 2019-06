Passageiro registra momento de forte turbulência em voo que deixou dez feridos

Um passageiro de um voo que partia de Pristina, no Kosovo, para Basileia, na Suíça, captou pelo celular imagens de uma forte turbulência que deixou dez feridos. O vídeo de 30 segundos mostra que as bebidas do carrinho das aeromoças voam e uma mulher, assustada, começa a rezar.

Alguns passageiros disseram que foram queimados pela água quente que foi jogada do carrinho, segundo apurou a ABC News. A forte turbulência fez com que uma comissária fosse erguida do chão e batesse no teto da aeronave

Uma porta-voz da EuroAirport informou que dez passageiros foram encaminhados para hospitais locais em Basileia com ferimentos leves.

“O voo de Pristina com a companhia aérea ALK sofresse uma turbulência no ar cerca de 20 minutos antes do pouso”, disse um porta-voz da EuroAirport à ABC News. O piloto soltou um alerta para garantir o atendimento dos feridos já na chegada ao aeroporto.

A ALK Airlines informou, ainda, que a turbulência era esperada. A comissária de bordo estava tentando “coletar todas as bebidas e copos cheios dos passageiros” antes da turbulência.

Apesar do enorme susto, o voo prosseguiu normalmente e o Boeing 737-300 pousou sem problemas aproximadamente 30 minutos depois.

Outro caso

Em outro caso ocorrido na semana passada, passageiros em um avião da Turkish Airlines que voavam para o Sudão tiveram que dominar um homem que começou a gritar alguns minutos após a decolagem e começou a esmurrar um compartimento de máscara de oxigênio e uma janela, antes de empurrar comissários e correr em direção à cabine dos pilotos. As informações são da agência de notícias Associated Press.

O fotógrafo da Associated Press Hussein Malla estava no voo na sexta-feira (14) e disse que vários passageiros detiveram o homem na classe executiva do Boeing 737-900. Os comissários de bordo acalmaram o homem após cerca de 15 minutos e ele foi levado de volta a um assento enquanto o avião seguia em direção a Cartum. Os comissários disseram que o homem estava reclamando por não conseguir respirar.

Após cerca de 2 horas e meia, os pilotos anunciaram que o avião estava voltando para Istambul. Poucos minutos depois, o homem de repente se levantou e se dirigiu para a frente do avião, onde outros passageiros o agarraram e tentaram prendê-lo com travas de plástico fornecidas pelos comissários de bordo, mas ele resistiu.

Os passageiros gritavam de medo e as crianças choravam.

O avião pousou em Istambul cerca de três horas depois de decolar e a polícia escoltou o homem para fora. Quando ele saiu, apertou a mão de alguns passageiros e beijou algumas crianças.

Uma autoridade da Turkish Airlines confirmou no sábado o relato de Malla, dizendo que um homem sudanês de 35 anos no voo TK680 de Istambul para Cartum manifestou comportamento agressivo, causando danos ao avião e ferindo física e verbalmente outros passageiros.

Ele disse que a companhia foi forçada a aplicar procedimentos dirigidos a “passageiros com comportamentos inadmissíveis” para evitar mais danos aos demais passageiros e garantir a segurança do voo, o que significou desviar o avião de volta para Istambul. A aeronave teve ainda que dar voltas no ar para reduzir o combustível antes do pouso.

Não ficou claro se o homem, que estava sob custódia da polícia, estava psicologicamente perturbado, disse a autoridade. Ele falou com o AP em condição de anonimato, de acordo com o regulamento.

Ele disse que a companhia aérea decidirá mais tarde se deve registrar uma queixa legal contra o passageiro.

