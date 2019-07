Paula Toller processa ex-namorado Leoni pelo uso de “Pintura Íntima” em campanha eleitoral de Haddad

A cantora Paula Toller teria processado o ex-companheiro Leoni, com quem trabalhou junto na banda Kid Abelha, após o cantor utilizar a música “Pintura Íntima” para a campanha eleitoral de Fernando Haddad, em 2018.

O jornalista Ancelmo Gois, do “O Globo”, teve acesso a informação de que Paula não havia autorizado o uso e, na época, entrou com uma ação no TRE-RJ contra o músico, cobrando R$50 mil por danos morais e mais danos materiais a serem calculados.

Em um vídeo, Leoni cantou um trecho da música, substituindo o refrão por “com Manu e Haddad de mãos dadas chegou a hora da virada”. Assista:

https://www.youtube.com/watch?v=SfPSuV65lQc

