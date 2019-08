Os agricultores familiares terão maior participação na 42ª edição da Expointer, com 316 espaços de comercialização na 21ª Feira da Agricultura Familiar. O pavilhão com mais de sete mil metros quadrados oferecerá aos visitantes toda a diversidade de produção das agroindústrias, artesanato rural, plantas e flores, além de quatro cozinhas com refeições.

Deixe seu comentário: