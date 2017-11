PDV é muito pouco

Não há dúvidas de que a abertura da adesão ao PDV (programa de desligamento voluntário) para os servidores da administração pública federal é uma boa notícia. Acontece, porém, que a estimativa de economia é de apenas R$ 1 bilhão por ano, ao passo que os gastos com pessoal do Poder Executivo são de R$ 259 bilhões.

O PDV, por si só, não será suficiente para resolver o problema do déficit, estimado agora em R$ 159 bilhões. Assim, outras medidas são necessárias, como a reforma previdenciária. Atualmente as contribuições para a Previdência Social totalizam R$ 381 bilhões, ao passo que o pagamento de benefícios está na ordem de R$ 562 bilhões. Um déficit, portanto, de R$ 181 bilhões só nessa conta.

Para termos uma ideia de o quanto isso é preocupante, no orçamento de 2017 está previsto o pagamento de R$ 650 bilhões em benefícios previdenciários, enquanto apenas R$ 107 bilhões foram destinados à saúde, R$ 110 bilhões à educação e R$ 68,4 bilhões à defesa nacional.

Dessa forma, uma profunda reforma da Previdência poderia salvar as contas do governo no longo prazo. Porém, qualquer projeto desse nível envolve um processo legislativo muito criterioso e, portanto, pode demorar. O Poder Executivo tem condições de apresentar iniciativas mais eficientes do que um simples PDV e que não dependem do Poder Legislativo, como a redução do número de ministérios, secretarias e conselhos, assim como a extinção de cargos em comissão.

Esse programa é apenas uma maquiagem para que os desavisados comprem a ideia de que o governo está fazendo o dever de casa. Na verdade, não está. Cabe a nós, cidadãos, cobrar das autoridades uma postura adequada ao cenário de crise. O povo está cansado dos desmandos do governo e de pagar a conta por meio do aumento de tributos. Já passou da hora de o governo mostrar serviço de verdade e cortar na própria carne.

Sillas Neves – advogado e associado do IEE (Instituto de Estudos Empresariais)

