Pedido da defesa de Lula para incluir mensagens hackeadas em processo do sítio é negado

O novo pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para incluir mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil, no julgamento da apelação contra condenação no caso sitio de Atibaia, foi negado pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre. Na decisão desta quarta-feira (25), o colegiado seguiu voto proferido pelo desembargador João Pedro Gebran Neto.

O magistrado disse que as supostas conversas foram obtidas de forma ilegal, em ambientes privados de autoridades, sem autorização judicial e não podem ser utilizadas como prova. No dia 3 setembro, o mesmo pedido foi negado em decisão individual de Gebran, mas a defesa recorreu ao colegiado.

A defesa de Lula requereu que mensagens apreendidas na Operação Spoofing, da Polícia Federal, deflagrada em julho, fossem anexadas ao processo. Na investigação, a PF prendeu suspeitos de hackear celulares de autoridades.

Deixe seu comentário: