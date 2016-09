Pedro Bial se recupera após passar por cirurgia no coração para colocar três pontes de safena

Pedro Bial passou por uma cirurgia no coração para colocar três pontes de safena. De acordo com a Globo, ele descobriu que precisava ser operado após exames cardiológicos de rotina.

A cirurgia foi um sucesso, e Bial se recupera rapidamente. “Estou muito bem. Em breve estarei de volta à minha rotina”, disse o apresentador em comunicado divulgado pela emissora.

Ele ainda não tem previsão de quando retornará aos trabalhos.

Confirmado para apresentar um “talk show” noturno a partir de 2017, no lugar de Jô Soares, Bial estreou neste ano um programa de entrevistas no GNT. Em uma conversa gravada antes da operação, ele entrevista a cantora Anitta no programa que vai ao ar neste domingo (11), às 21h. (Folhapress)

Comentários