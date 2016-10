Petição quer que Gilmar Mendes desista da condenação de Monica Iozzi

Um abaixo-assinado criado no site Change.org pede que o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), releve a decisão que condena Monica Iozzi a indenizá-lo em 30 mil reais. A petição foi criada por Vana Lopes, uma das vítimas de Roger Abdelmassih.

Mendes, que pedia 100 mil reais por danos morais no processo contra Monica, foi questionado – “cúmplice?” – pela atriz no Instagram. “Gilmar Mendes concedeu Habeas Corpus para Roger Abdelmassih, depois de sua condenação a 278 anos de prisão por 58 estupros”, escreveu a ex-âncora do Vídeo Show.

“Vossa Excelência Senhor Ministro Gilmar Mendes, meu nome é Vana Lopes, escritora do livro ‘Bem-Vindo ao Inferno’. Sou uma das vítimas de Roger Abdelmassih e represento dezenas de outras vítimas do ex-médico; também falo em nome do Grupo Vítimas Unidas, que tem mais de 78 mil participantes; por último, falo como cidadã”, diz o texto do abaixo-assinado, assinado por Vana. “Venho por meio deste abaixo-assinado pedir que a ação onde foi condenada a atriz Monica Iozzi a pagar 30 mil reais de indenização por danos morais a vossa excelência seja relevada.”

“A nosso ver, quem maiores danos sofreram com todo este drama foram as vítimas de estupro, que não receberam nenhuma indenização”, continua o texto. “Gostaria de lembrar que o Poder Judiciário deixou escapar o Monstro Abdelmassih, oportunidade que o médico usou para fugir, e esta situação nos trouxe traumas irreparáveis. Abster-se de receber a presente indenização certamente não irá ferir vossa honra nem causar maiores danos à militância das vítimas. Tenho a certeza de que vossa excelência certamente saberá compreender as nuances do caso.”

A petição recebeu até o momento mais de 13 mil assinaturas, de uma meta de 15 mil.

