Petistas já acreditam que Lula pode ficar muito tempo preso

O destino do ex-presidente Lula depois de eventual prisão divide opiniões no PT. Dirigentes mais velhos acreditam que a Justiça dificilmente o manteria na cadeia por muito tempo. Já aqueles mais familiarizados com os humores dos magistrados acreditam que, se o desgaste já é grande para os que buscam evitar a

prisão, ele seria ainda maior na tentativa de soltá-lo.

Ou seja, por esse raciocínio, uma vez preso, Lula poderia ficar numa cela por longa temporada. Há ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) preocupados com Cármen Lúcia. Apesar de aparentemente firme em suas decisões, eles entendem que a presidente da corte está passando por momento de extrema tensão e fragilidade por causa do caso Lula. A ordem é tentar poupá-la.

Corpo fechado

Acuado pela Justiça e cada vez mais perto da prisão da Operação Lava-Jato, o ex-presidente agora está sob “proteção” indígena. Na última quinta-feira, enquanto seus advogados lutavam nos tribunais para afugentar o fantasma da cadeia que o atormenta, Lula foi recepcionado em Salvador, no Fórum Social Mundial, por um grupo de mais de 20 etnias que promoveram o ritual de “fechamento de corpo” do ex-presidente.

Os índios blindaram Lula, então exibindo um semblante marcado pela tensão, com um cocar vistoso e despejaram a fumaça da proteção sobre seu corpo. O ex-presidente, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do tríplex do Guarujá (SP), também recebeu a pauta de reivindicações dos povos indígenas – a prioridade é a demarcação de territórios.

Segunda instância

A discussão sobre a prisão ou não de Lula ganhou um novo capítulo na tarde dessa terça-feira. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, marcou para quarta-feira uma reunião administrativa para resolver o impasse criado na Corte em torno da prisão após condenação em segunda instância.

A decisão foi tomada depois que foi adiada uma reunião informal pedida pelo ministro mais antigo do Supremo, Celso de Mello, incomodado com a falta de uma posição definitiva do STF sobre o tema.

A sessão administrativa deve ocorrer antes da reunião do plenário do Supremo, na mesma quarta. O objetivo de Cármen Lúcia seria evitar que os magistrados exponham suas divergências durante a sessão, transmitida ao vivo pela TV Justiça.

“Má-fé processual”

O procurador regional da República da 4ª Região, Mauricio Gotardo Gerum, acusa a defesa do ex-presidente e “má-fé processual”. Em manifestação ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o procurador requereu que a Corte de apelação da Operação Lava-Jato negue pedido dos advogados do petista que juntaram novos documentos ao processo que levou à condenação de Lula a 12 anos e um mês de prisão no caso triplex.

Após apresentar um embargo de declaração contra o acórdão que condenou o petista, a defesa de Lula entregou documentações, que, segundo os advogados, seriam “relevantes” para o julgamento do recurso e poderiam levar à absolvição do ex-presidente: uma carta manuscrita em que o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto nega as declarações do ex-presidente da OAS Léo Pinheiro, um depoimento de um ex-diretor da Odebrecht e vídeos sobre “cooperação jurídica entre o Brasil e os Estados Unidos sem a observância dos canais oficiais”.

Em manifestação entregue ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a defesa do ex-presidente Lula rechaçou e repudiou “com veemência e indignação as rebarbativas, impróprias e descabidas considerações” do Ministério Público Federal.

Ao tribunal, os defensores do ex-presidente afirmaram que “se deslealdade e má-fé processual ocorreram, não foram exatamente da parte da defesa”.

“Mostra-se audaz em classificar como ‘falta de lealdade processual’ e ‘abuso’ defensivo o singelo fato de a defesa trazer aos autos três provas novas que surgiram a posteriori, que apontam para a inocência do embargante (Lula) e também para a nulidade de todo o processado”, reagiram os advogados. “Essa tentativa de seja lá o que for jamais será aceita pela defesa, que a repele”, escreveram os defensores.

Os advogados de Lula afirmaram que a manifestação do procurador é “marcada de inconformismo” e também “propõe censura ao exercício amplo do direito constitucional de defesa”.

