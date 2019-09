PGR repudia atitudes de Janot e falas de Gilmar Mendes

Uma nota divulgada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) neste sábado (28) faz uma crítica às atitudes do ex-procurador-geral Rodrigo Janot e às afirmações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Segundo o documento, o atual procurador-geral Augusto Aras diz que as atitudes de Janot não devem prejudicar a imagem do Ministério Público e seus membros.

Aras considera inaceitáveis as atitudes divulgadas a respeito de um de seus antecessores e diz que confia no conjunto de seus colegas. O ex-procurador-geral Rodrigo Janot afirmou em um livro autobiográfico que em uma ocasião foi armado com um revólver ao STF com a intenção de matar um ministro. Na última quinta-feira (26), entretanto, Janot revelou a veículos de comunicação que seu alvo era Gilmar Mendes. O fato teria ocorrido 2017.

Na sexta-feira (27), o ministro Gilmar Mendes disse que o ex-procurador é “um potencial facínora” e questionou a forma como é feita a escolha do ocupante do cargo.

