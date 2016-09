PIB do Brasil pode crescer 2,5% em 2018, afirma o ministro da Fazenda

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou nesta sexta-feira a um grupo de empresários nacionais e estrangeiros as oportunidades de investimento do Brasil. Ele integra a comitiva presidencial que está em Xangai, na China, para participar da Cúpula do G20 e também negociar a ampliação do comércio bilateral entre Brasil e China.

Meirelles citou, na ocasião, indicadores que sinalizariam um processo de recuperação econômica do País, como a previsão do PIB (Produto Interno Bruto) de 1,6% para 2017 e 2,5% em 2018. “A tendência histórica do Brasil, pelo potencial de crescimento do país, é ter taxas substancialmente maiores. E vamos trabalhar para fazer as reformas fundamentais para que volte a ter taxas de crescimento ao redor 4% ao ano em média, como já teve no passado”.

Durante o Seminário Empresarial de Alto-Nível Brasil e China, Meirelles tentou mostrar a um grupo formado por cem representantes brasileiros e 250 participantes chineses o potencial de crescimento da economia brasileira, após o recente período de retração da atividade.

Meirelles indicou também aos empresários sinais de melhoria na taxa de investimento, após a queda registrada nos últimos anos. De acordo com o ministro, apesar do recuo, o investimento manteve-se numa escala positiva, chegando em 2016 num patamar de 17%.

“Agora, tem uma previsão de crescimento substancial. É importante mencionar que o investimento foi o primeiro setor da atividade econômica que reagiu, porque há um sinal claro de que a economia brasileira está crescendo”.

O dirigente da Fazenda ainda demonstrou a evolução dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil. “Nós vamos ver que foram crescendo durante a década anterior, quando o país atingiu um percentual muito alto de crescimento, atingindo um pico nos anos seguintes. Mantendo-se ainda em percentual elevado, caindo um pouco em 2016 e 2017 e voltando a subir”, relatou o ministro.

Comentários