Piqué busca o filho na escola com uma bicicleta personalizada do Barcelona

O zagueiro Gerard Piqué não esquece a sua ligação com o Barcelona nem mesmo nas horas de folga. O jogador buscou seu filho mais velho, Milan, na escola. O detalhe que chamou a atenção foi a bicicleta que levou a dupla para casa de volta. Todo customizado com as cores e o escudo do Barça, o veículo ainda traz o número da camisa e o nome do jogador.

Imagens vazadas.

Na saída, Milan foi na frente da bicicleta, com um capacete azul, enquanto Piqué pedalou até chegar em casa. As imagens vazaram em um perfil de fãs dedicado à cantora colombiana Shakira, mulher do craque do Barcelona.

