Polícia americana encontra DNA de um ladrão graças ao sanduíche que ele esqueceu na cena do crime

Um sanduíche ajudou a polícia americana a identificar um ladrão em Cheyenne, no estado de Wyoming, nos EUA. O lanche com pasta de amendoim e geleia continha traços do DNA do suspeito identificado como Zachery Munoz.

O homem de 26 anos foi acusado de roubar objetos de uma empresa em setembro em várias oportunidades diferentes.

Enquanto procuravam provas, o máximo que os oficiais encontraram foi um sanduíche com pasta de amendoim e geleia. Eles então mandaram para o laboratório de criminalística do Wyoming e chegaram ao nome de Munoz.

