Polícia australiana apreende 1,2 tonelada de ecstasy

A polícia da Austrália apreendeu 1,2 tonelada de ecstasy, avaliadas em cerca de US$ 110 milhões, de acordo com informações divulgadas neste sábado (15) pela emissora australiana ABC. Os agentes encontraram o carregamento, equivalente cerca de 4 milhões de pastilhas, em um estoque no norte da cidade de Sydney.

A polícia disse se tratar da maior apreensão de ecstasy este ano e a quarta mais volumosa na história da Austrália. Dois poloneses, de 28 e 29 anos, foram detidos por acusação de narcotráfico. Se forem declarados culpados, os supostos traficantes podem ser condenados à prisão perpétua.

Tim Fitzgerald, comandante da polícia de alfândega, afirmou que a droga estava escondida em rolos de alumínio, um método que qualificou de “sofisticado” para burlar o uso dos raios X. (AG)

Comentários