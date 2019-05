Polícia Civil tenta identificar homem que estuprou mulher e gravou vídeo em Porto Alegre

A Polícia Civil investiga o estupro de uma mulher, que estava desacordada dentro de um carro atravessado próximo ao cruzamento com a Avenida Manoel Elias, na zona norte de Porto Alegre. O crime aconteceu na noite do último domingo (26) e foi gravado em um vídeo pelo suspeito, que divulgou as imagens em grupos de redes sociais.

Nesta terça-feira (28), a vítima registrou uma ocorrência na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que investigará o caso. O homem — que abusou da mulher e gravou o vídeo — estacionou o carro em frente a outro veículo que estava atravessado na pista central da avenida. Ele caminha até o carro, abre a porta e encontra o casal desacordado, e a mulher completamente nua. O motivo dos ocupantes do veículo estarem desacordados ainda é desconhecido.

Na sequência do vídeo, o homem começa a mostrar a mulher e grava o ato. Enquanto isso, no banco traseiro, outro homem entra no carro e começa a mexer nos pertences do casal. No final do vídeo, o homem foca a imagem no rosto da mulher e a ameaça dizendo que “ela vai aparecer nos grupos (de WhatsApp)”. Os dois homens conseguem sair do local sem serem percebidos pelo casal.

Segundo a delegada Tatiana Bastos, que investiga o caso, a Polícia Civil tenta identificar o autor do crime. Ela ainda afirma que o homem deve responder por estupro de vulnerável — já que a vítima estava desacordada — e pela gravação e divulgação do vídeo. Tatiana ainda pede para que a população evite a divulgação do vídeo e boatos sobre a identificação de um suspeito do crime, já que quem repassar o vídeo poderá ser punido também.

Além do estupro, é crime no Brasil “produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes”.

