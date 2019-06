Polícia invade condomínio da capital e operação acaba em oito prisões

Uma operação policial foi realizada no condomínio conhecido como Carandirú, no bairro Azenha, em Porto Alegre, nesta desta quarta-feira (26). A propriedade localizada na esquina da avenida João Pessoa com a Rua Princesa Isabel, era usada como esconderijo para bandidos que praticavam roubos a ônibus e lotações na capital gaúcha.

Para participar da ação, foram convocados 172 policiais, mais de 40 viaturas e um helicóptero. Segundo o delegado Daniel Mendelski, foram presas um total de oito pessoas, duas que já possuíam mandado por assalto a ônibus; três por tráfico de drogas, portando maconha; balança de precisão, celulares e quantia de valor em espécie, sem procedência; uma pessoa por posse de drogas; e duas por resistência, desacato e desobediência à autoridade.

Ainda conforme o delegado, os ladrões roubavam em um bairro diferente do que se escondiam. Os criminosos costumavam ser violentos com as vítimas. Para entrar no local, a polícia precisou arrancar um dos acessos do condomínio com um carro 4 por 4, pois o portão havia sido soldado pelos bandidos para dificultar a entrada. A operação foi denominada como House of Pain (casa da dor, em tradução livre).

