Policiais encontram 60 facas artesanais durante revista em presídio de Palmas

Uma revista feita pelo Gote (Grupo de Operações Táticas Especiais) na Casa de Prisão Provisória de Palmas, no Tocantins, encontrou 60 facas artesanais, drogas e celulares escondidos em um dos pavilhões da unidade. A revista foi feita nesse domingo (15) e o objetivo, de acordo com o comando do Gote, era procurar por armas de fogo que estariam escondidas no pavilhão A da unidade. Nenhuma arma foi encontrada durante a revista. A quantidade de drogas e de celulares ainda não foi divulgada.

A revista acontece em meio a tensão pela crise no sistema prisional brasileiro. Está prevista para essa semana a transferência de 86 presos que estão ameaçados de morte na CPP. A Justiça determinou que eles fossem removidos na quarta-feira (11), após uma vistoria na unidade. Na terça-feira (10) um funcionário da CPP revelou existe uma ‘tabela’ para entrada de objetos no local e os presos chegam a oferecer R$ 6 mil ter acesso a armas.

O local para onde os detentos devem ser levados, porém, ainda não foi determinado pela Justiça. O juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires, da 4ª Vara Criminal e das Execuções Penais da capital, que ordenou a transferência, pediu também que a Secretário de Segurança Pública faça uma investigação para determinar se há facções criminosas atuando dentro da CPP, “indiciando todos os envolvidos, a fim de proporcionar ao Ministério Público o oferecimento de denúncia.”

A unidade é administrada pela Umanizzare, mesma empresa que administra seis presídios no Amazonas, dentre eles o Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim), em Manaus (AM), onde 56 presos foram mortos após uma rebelião entre o dia 1º e 2 deste mês.

