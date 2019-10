A partir das 9h30min desta quarta-feira, uma audiência pública na Assembleia Legislativa discutirá a poluição no arroio Passo Fundo e suas implicações na saúde da população da cidade de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com extensão de quase 80 quilômetros, o curso d’água cruza toda a extensão no município. O debate foi proposto pelo deputado Valdeci Oliveira (PT).

