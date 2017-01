Por engano, civis morrem em bombardeio que seria contra o Boko Haram

A força aérea da Nigéria matou um número ainda não definido de civis por engano em um ataque aéreo nesta terça-feira (17) que deveria ter como alvo militantes do grupo extremista Boko Haram, anunciaram militares.

De acordo com a agência Associated Press e a ONG MSF (Médicos Sem Fronteiras), o bombardeio foi feito contra um campo de refugiados. A ONG diz que suas equipes viram 50 mortos e 120 feridos.

O CICR (Comitê Internacional da Cruz Vermelha) diz que seis de seus funcionários estão entre os mortos. “Entre as vítimas dos ataques aéreos de hoje, em Rann, seis membros da Cruz Vermelha nigeriana foram mortos, e 13 feridos”, declarou um porta-voz do CICR, via SMS.