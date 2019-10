Praça da Alfândega revitalizada recebe a Feira do Livro nesta sexta-feira em Porto Alegre

Depois de ser entregue revitalizada à população, há exatamente um mês, a Praça da Alfândega está pronta para receber a 65ª Feira do Livro, que começa nesta sexta-feira (1º) às 18h30min e se estenderá até 17 de novembro em Porto Alegre.

O tema desta edição é “Uma cidade não se desenvolve sem educação. E a educação não acontece longe dos livros”. A programação terá a presença de mais de 2 mil autores gaúchos, mais de 600 sessões de autógrafos e mais de 500 atividades, entre encontros, conversas e debates. A patrona deste ano é a escritora, professora e contadora de histórias Marô Barbieri.

Aos sábados, a feira vai funcionar a partir das 10h. Nos outros dias, as bancas da área infantil estarão abertas das 9h30min às 20h30min e os setores geral e internacional, das 12h30min às 20h30min. A Prefeitura de Porto Alegre estará representada na feira com o Estande Institucional, aberto das 14h às 19h e com atividades desenvolvidas pelas SMC (secretarias municipais da Cultura) e de SMTC (Transparência e Controladoria).

No espaço da SMC, o público encontrará mais de 45 títulos à venda com preços acessíveis. Entre eles, estão Viva o Centro a Pé – Coleção Memória Cultural (2016); Cecília que Amava Fernando, de Caio Riter (2016); O Almanaque do Lupi, de Marcello Campos (2015); A Sombra de Clara, de Marcos Fernando Kirst (2015); e A Caixa de Alvinho”, de Carlos Urbim (2015). A SMC vai administrar ainda uma banca onde haverá obras financiadas por fundos da Secretaria.

Já no estande da SMTC, estarão disponíveis a Central do Cidadão (portal de entrada dos serviços de Porto Alegre), o sistema de ouvidoria, serviços oferecidos pelo telefone 156 e o aplicativo #EuFaçoPoa.

O local também será ponto de encontro e de partida de dois passeios orientados, promovidos pela SMC. O primeiro está previsto para sábado (09) com o tema Mapa Literário de Porto Alegre e visita ao Paço Municipal. O segundo será no sábado seguinte (16) quando os participantes conhecerão o Museu de Percurso do Negro.