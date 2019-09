Praias famosas do Nordeste são atingidas por óleo; confira

Um óleo derivado do petróleo está atingindo algumas praias famosas do Nordeste brasileiro. Uma investigação do Ibama, que monitora a situação desde o dia 2 de setembro, com apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, indica que o óleo que está poluindo as praias é o mesmo em todos os pontos e a origem dele não é do Brasil. No total, já são 112 locais atingidos.

É o caso das praias de Pipa (Rio Grande do Norte), Maragogi (Alagoas), Tamandaré (Pernambuco) e do Futuro (Ceará), cuja economia depende da indústria turística, segundo relatório do Ministério do Turismo. Nos nove Estados da região, só a Bahia não foi contaminada pela substância viscosa.

O óleo traz consequências diretas para o ecossistema das praias e, até agora, atingiu pelo menos dez animais (entre tartarugas marinhas e uma ave), dos quais sete morreram, segundo o Ibama. O contato com o produto também pode levar a sérios problemas à saúde de moradores e turistas.

Mesmo sendo de origem estrangeira, os responsáveis estão sujeitos a multas de até R$ 50 milhões, em conformidade com a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605/1988.

