PreocupaÃ§Ã£o de Dilma com prisÃ£o de Lula Ã© perda de tempo, diz Luiz Marinho em dia de eleiÃ§Ãµes do partido

Luiz Marinho, ex-ministro e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, chamou de “perda de tempo” a preocupação da ex-presidente Dilma Rousseff de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venha a ser preso. A fala aconteceu neste domingo (9), após Marinho acompanhar Lula em votação na sede do PT para eleger o comando do partido.

A manifestação de Dilma aconteceu no sábado (8), em evento nos Estados Unidos, onde a ex-presidente afirmou ter medo da prisão de Lula, inviabilizando a candidatura do sindicalista à Presidência.

“Não tem que perder tempo com isso. Deixe para os advogados”, disse Marinho, que completou: “não há como prender Lula, não há como condenar o Lula”.

Após votar, hoje pela manhã, Lula abraçou militantes e posou para fotos, mas não quis dar declarações, deixando a tarefa para Marinho, candidato do ex-presidente para a presidência estadual do PT.

