Presos em Novo Hamburgo foragidos que extorquiram proprietário de veículo roubado

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (05), dois criminosos de 34 e 47 anos, foragidos do regime semiaberto, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Com eles, foram apreendidos dois veículos clonados.

Segundo o delegado Rodrigo Zucco, os presos são suspeitos de extorquir o proprietário de um veículo roubado na região. Logo após a prisão, a polícia descobriu um “cemitério” de veículos em Estância Velha, onde o carro da vítima já estava sendo depenado.

A ação, segundo a Polícia Civil, faz parte de uma operação que combate uma das maiores organizações criminosas do Estado. Do dia 7 de agosto até esta terça-feira, 19 suspeitos foram presos, 15 veículos recuperados e armas e drogas apreendidos, relatou o delegado.

