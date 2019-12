Rio Grande do Sul PRF e Polícia Civil prendem três homens e apreendem cerca de 20 quilos de maconha e uma arma em Bagé

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

Três pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas, em Bagé, neste domingo (22), pela Polícia Rodoviária Federal.

A PRF apreendeu cerca de 20 quilos de maconha em um veículo, na BR 153. De acordo com os policiais, um homem transportava a droga e outros dois, armados, aguardavam a sua entrega. Mas a ação dos bandidos foi frustrada em ação que contou com o apoio da Polícia Civil.

O flagrante aconteceu durante ação de fiscalização e combate ao crime, quando os policiais abordaram um Astra com placas de Alvorada, que chegava em Bagé pela rodovia federal. Ao vistoriar o interior do veículo, a equipe policial encontrou a maconha que estava escondida em uma caixa de som.

O condutor do veículo, 31 anos, natural de Porto Alegre, disse aos agentes que entregaria a droga em Bagé. A Polícia Civil local foi acionada, prendendo os dois homens que aguardavam a entrega do entorpecente. Com eles também foi apreendida uma arma.

Os presos, assim como a droga, a arma e o veículo, foram encaminhados à Polícia Civil da cidade de Bagé.

