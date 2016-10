Primeiro tempo: Inter 1 X 0 Figueirense

Aos 4 minutos do primeiro tempo, Vitinho abriu o placar e marcou o primeiro gol da partida entre Inter e Figueirense, na noite desta sábado (1°), às 21h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Pressionado pela torcida, o time gaúcho busca a vitória para escapar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Os dois times abrem a zona do rebaixamento. Com 31 pontos, o Figueirense está na 17ª posição. Com quatro pontos a menos, 27, o Inter aparece em 18º lugar.

Inter

Danilo Fernandes, William, Paulão, Ernando, Ceará, Rodrigo Dourado, Fernando Bob, Gustavo Ferrareis, Alex, Seijas e Vitinho

Técnico: Celso Roth

Figueirense

Gatito Fernández; Ayrton, Werley, Bruno Alves e Pará; Jefferson, Renato, Elvis e Dodô; Lins e Rafael Moura. Técnico: Marquinhos Santos.

Arbitragem: Luiz César de Oliveira Magalhães, auxiliado por Marcione Mardonio da Silva Ribeiro e Armando Lopes de Sousa (trio do Ceará).

Comentários