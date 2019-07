Primeiros atletas brasileiros para os Jogos Pan-Americanos chegam a Lima neste sábado

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) já está em Lima, no Peru, acertando todos os detalhes para a chegada dos atletas brasileiros que disputarão os Jogos Pan-Americanos deste ano. Daqui a alguns dias, a capital peruana receberá estrelas para o maior evento esportivo do continente.

As equipes masculina e feminina de ginástica artística são as primeiras a desembarcarem no Peru, neste sábado (20). No domingo (21), chegam quase 120 pessoas, entre elas atletas de nove modalidades: basquete 3×3, boliche, handebol (seleção feminina), levantamento de pesos, patinação artística, pentatlo moderno, rugby de 7, squash e vôlei de praia.

Na última segunda-feira (15), o Time Brasil foi inscrito na competição com 487 atletas, sendo 251 homens e 236 mulheres, em 49 modalidades. Essa será a maior delegação brasileira, com quase 800 pessoas no total.

“Falta pouco agora. Estamos na reta final. Parte da equipe do COB já está na Vila Pan-Americana preparando tudo para receber nossos primeiros atletas. A expectativa é grande e cresce a cada dia”, afirmou o chefe da missão brasileira, Marco La Porta.

A Abertura dos Jogos Pan-Americanos será realizada no dia 26, mas, antes disso, os brasileiros já têm um compromisso marcado. A cerimônia de boas-vindas da delegação brasileira na Vila será no dia 24.

Além da Vila, os atletas brasileiros ficarão espalhados por outras seis bases no Peru, em instalações oferecidas pela organização do evento. Em Callao, ficarão boxe, taekwondo e wrestling. Huacho será a sede do remo e da canoagem velocidade. Esqui aquático, wakeboard e maratona aquática ficarão em Bujamas. Paracas será a casa da vela, enquanto Lunahuaná, da canoagem slalom. Haverá suporte do COB em todos os locais. Já em Punta Rocas, local de competição do surfe, o COB alugou uma casa para os atletas, onde haverá alimentação com culinária nacional preparada por uma chef brasileira.

Em Lima, o principal objetivo do COB é classificar o maior número de atletas e modalidades para Tóquio 2020. Ao todo, 22 modalidades esportivas garantirão vagas diretas para os Jogos Olímpicos ou contarão pontos para o ranking mundial, classificatório para Tóquio.

Handebol, hipismo adestramento, hipismo CCE, hipismo saltos, nado artístico, pentatlo moderno, polo aquático, saltos ornamentais, surfe, tênis, tiro com arco e tiro esportivo são as modalidades com classificação direta para Tóquio.

As demais são: atletismo, basquete, hóquei – em que o Brasil não estará na disputa –, karatê (kata), karatê (kumitê), natação, levantamento de pesos, surfe, tênis e vela.

O maior evento esportivo do continente terminará no dia 11 de agosto. Serão mais de 400 provas de 38 esportes em cinco grandes complexos esportivos.

Deixe seu comentário: