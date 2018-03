Princípio de incêndio atinge o prédio dos gabinetes dos ministros do Supremo

Um princípio de incêndio atingiu, na manhã desta segunda-feira (26), o anexo 2-A do STF (Supremo Tribunal Federal), prédio onde ficam os gabinetes dos ministros da Corte, em Brasília.

Segundo a assessoria de imprensa do tribunal, o fogo foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Cerca de 200 pessoas estavam no prédio, mas a sala onde o fogo começou se encontrava vazia no momento do incidente. O princípio de incêndio ocorreu na sala da Seção de Processos Diversos da Secretaria Judiciária do STF. Os bombeiros controlaram o fogo. Ninguém ficou ferido.O prédio foi interditado para levantamento dos danos.

Nesta semana, devido ao feriadão da Páscoa, não haverá sessão plenária no STF. O feriado começa na quarta-feira (28) e se estende até domingo (1°), conforme uma lei de 1966 que dispõe sobre os feriados da magistratura. Apenas a Segunda Turma, composta por cinco dos 11 ministros, terá uma sessão nesta terça-feira (27).

Pressão

O ministro do STF Marco Aurélio Mello está mudando todos os seus telefones e endereços de e-mail. Ele não estava mais sequer conseguindo trabalhar tal a quantidade de ligações e mensagens que recebia criticando sua postura no caso do habeas corpus de Lula. Foram mais de 2 mil e-mails e telefonemas, segundo diz, com pessoas que o pressionavam a mudar de posição.

Mello nunca se conformou com a autorização dada pelo STF para que pessoas condenadas em segunda instância pudessem ser presas. Ele é o relator das ações que questionam a constitucionalidade da medida. O magistrado credita a investida em seus aparelhos de comunicação à “paixão da turba”. E diz que nem as chamadas nem artigos na mídia ou postagens em redes sociais mudam as suas opiniões. “Mas e quem não tem a mesma couraça?”, questionou, afirmando que nunca viu tamanha pressão sobre o STF, de acordo com informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Ministros

As eleições de 2018 serão significativas também para o Supremo. Isso porque o próximo presidente da República eleito em outubro terá o poder de nomear pelo menos dois ministros para a Corte. Até dezembro de 2022, os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello alcançarão os 75 anos e terão de se aposentar compulsoriamente.

Ainda existe a possibilidade de que algum dos demais opte por antecipar sua estadia. Com possibilidade de permanecerem até 2029 e 2030, respectivamente, a presidente Cármen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes já foram cogitados para tomar este caminho (e talvez para se aventurarem na política), mas isso, ao menos até agora, não se confirmou.

A nomeação de ministros do Supremo, envolto em críticas após a concessão de um salvo-conduto contra a prisão do ex-presidente Lula, é um ponto sensível na política brasileira.

Deixe seu comentário: