Procurador-geral da República diz que a cooperação internacional dará prioridade a investigação sobre o navio grego

O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou, neste sábado (02), que disponibilizou a Secretaria de Cooperação Internacional que dará prioridade à Operação Mácula, que mira o navio grego Bouboulina, suspeito de ser a origem do vazamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste brasileiro.

“A atuação repercute de forma extremamente positiva nacional e internacionalmente, prevenindo futuros casos e, por isso, merece todo apoio da PGR (Procuradoria-Geral da República), que inclusive já disponibilizou a secretaria de cooperação jurídica internacional para que trate o caso como prioritário”, disse Aras.

Nesta sexta-feira (1º) a PF (Polícia Federal) realizou buscas em dois endereços do Rio de Janeiro – da Lachmann Agência Marítima e da empresa Witt O Brien’s. As companhias teriam relação com o navio petroleiro de bandeira grega. Segundo o MPF (Ministério Público Federal) do Rio Grande do Norte, as investigações permitem atribuir ‘existência cristalina de fortes indícios’ de que o óleo veio do Bouboulina.

“O Procurador-Geral da República vem a público parabenizar o trabalho da PR/RN, por meio dos Procuradores da República Victor Mariz e Cibele Benevides, pela excelente atuação na chamada Operação Mácula.

O MPF demonstrou disciplina, harmonia com as demais instituições [PF e Marinha] e conseguiu tratar o caso do desastre ambiental na costa brasileira com a responsabilidade e o denodo que se espera dos membros do MPF.

