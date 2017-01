ProduÃ§Ã£o de petrÃ³leo da Petrobras bate recorde em 2016

A Petrobras informou nesta quarta-feira (11) que a produção média de petróleo da companhia no Brasil atingiu em 2016 um recorde histórico anual, alcançando 2.144.256 bpd (barris por dia), um aumento de 0,75% em relação ao ano anterior.

Segundo a estatal, a produção de petróleo no País, que responde pela maior parte do volume produzido pela empresa, ficou em linha com a meta de 2,145 milhões bpd prevista para o período. “Pelo segundo ano consecutivo, a Petrobras cumpre o planejamento previsto, reforçando o compromisso com a previsibilidade de suas projeções”, afirmou a petrolífera em nota.

O aumento anual ocorreu na esteira do forte crescimento da produção do pré-sal. A média anual da produção operada pela empresa no pré-sal, em 2016, atingiu a marca de 1,02 milhão barris de óleo por dia, alta de 33% na comparação com 2015.

A produção total da companhia no País, incluindo o gás natural, somou 2,63 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2016, alta de 1% ante 2015 e também um novo recorde para a Petrobras.

Dezembro A Petrobras informou que a produção média mensal de petróleo no Brasil superou pela primeira vez a marca de 2,3 milhões de barris por dia, ficando 3% acima do recorde anterior registrado em setembro de 2016.

A produção no dia 28 de dezembro atingiu inéditos 2,4 milhões de barris de óleo/dia. A produção de petróleo e gás natural no Brasil, em dezembro, foi de 2,82 milhões de barris de óleo equivalente, 3% acima da registrada em novembro de 2016 e 6% maior do que a de dezembro do ano anterior, “o que se configura também como um novo recorde mensal de produção da companhia”. (AG)

Comentários