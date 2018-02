Foram publicados no Diário Oficial do Estado desta sexta (23) os atos de promoção em todos os níveis das instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública. A ação engloba 3.311 servidores da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Superintendência dos Serviços Penitenciários, do Instituto-Geral de Perícias e do Corpo de Bombeiros Militar.

