Notas Mundo Protestos no Iraque deixam mortos em dia de violência em Bagdá

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Confrontos entre manifestantes e forças de segurança nesta segunda-feira (20) deixaram ao menos seis mortos e dezenas de feridos em mais um dia de protestos no Iraque. Segundo a Reuters, as mortes incluem quatro civis e dois policiais. Os manifestantes jogaram bombas de gasolina e pedras na polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral.

