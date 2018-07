Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (12) o Decreto nº 54.155, que dispõe sobre os procedimentos administrativos e as atribuições dos agentes públicos, civis e militares, na operacionalização do Canal Denúncia no âmbito do Poder Executivo Estadual. Qualquer cidadão poderá encaminhar denúncias.

Deixe seu comentário: