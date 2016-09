Quarteto da Ospa estreia no Museu de Arte do Rio Grande do Sul em show com entrada gratuita

Neste domingo (25), a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre promove uma tarde musical na pinacoteca do Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli).

A sexta edição da Série Música no Museu da Ospa coloca em um mesmo recital obras clássicas e composições populares de diferentes épocas, nacionalidades e estilos.

O Quarteto Pró-música, formado pelos músicos da Ospa Paulo Barcelos (violino), Geraldo Moori (violino), Delmar Breunig (viola) e Deolindo de Azambuja (violoncelo), faz sua estreia na ocasião. O evento inicia às 16h30min e tem entrada franca.

O programa

O repertório contempla obras canônicas como a “Sinfonia nº 27”, de Joseph Haydn, “Arrival of the Queen of Sheba”, de George Frederic Handel, e “Sheep may Safely Graze”, de Johann Sebastian Bach. Peças contemporâneas como “Divertissement”, do francês Saint-Preux, e “Song from a Secret Garden”, do norueguês Rolf Lovland, não ficam de fora.

Duas composições de Scott Joplin, um dos principais nomes do jazz, serão apreciadas – “Contry Club” e “The Entertainer” –, assim como duas de um dos nomes mais referenciais do tango, Astor Piazzolla: “Oblivion” e “Libertango”.

Para o deleite de quem se identifica com o clima musical argentino, “Mercedita” (Folclore popular) e “Por una Cabeza” de Carlos Gardel também integram a programação da tarde. Os músicos interpretam ainda um dos temas do filme “Cinema Paradiso”, “Projetion pour Deux”, de Ennio Morricone, e “Chega de Saudade”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

SERVIÇO:

Série Música no Museu da Ospa – Recital do Quarteto Pró-música

Quando: 25 de setembro de 2016, domingo, às 16h30

Onde: MARGS (Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli ) – Praça da Alfândega, s/n – Centro Histórico de Porto Alegre

Entrada franca

