Rádio Grenal e Rádio 104 FM participam do encerramento da campanha do brinquedo de Porto Alegre

Apoiadoras da campanha do brinquedo da Prefeitura de Porto Alegre, a Rádio Grenal e a Rádio 104 FM foram homenageadas no encerramento da ação intitulada Tudo Vira Brinquedo, em solenidade realizada nesta quarta-feira (06), no Paço Municipal.

Em prol da campanha, a Rádio Grenal, em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol, e com Grêmio e Internacional, promoveu a arrecadação de brinquedos através da paixão dos ouvintes. Em ação realizada durante o clássico Grenal, pelo Campeonato Gaúcho Feminino, colorados e gremistas doaram dezenas de brinquedos. Jogos, bolas, bichinhos de pelúcia, carrinhos e bonecas, foram arrecadados também durante outras ações solidárias da Rede Pampa.

Durante o evento, a primeira-dama da Capital, Tainá Vidal, agradeceu aos apoiadores pela construção da rede de solidariedade e ressaltou a importância da ação para o presente e o futuro das crianças.

“Eu tenho um enorme sentimento de gratidão e vejo em cada um a alegria, a felicidade, de terem contribuído para a campanha. Tenho certeza que tiveram o mesmo sentimento nobre de amor ao próximo. Foi através dos brinquedos, do desenvolvimentos dos estímulos que a gente constrói seres humanos melhores com autoestima para vencer os desafios do dia a dia. Vejo que criamos uma rede forte, que se preocupa com as causas da cidade. Tenho certeza que essa rede vai continuar. Nós conseguimos. Todos nós juntos, cada um com sua boa vontade, com seu sentimento de carinho ao próximo”, afirmou Tainá Vidal.

Ao todo, a campanha arrecadou mais de 18 mil peças durante o mês de outubro, batendo recorde e, assim, beneficiando 10 mil crianças amparadas por entidades cadastradas pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).