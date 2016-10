Rapaz morre após sofrer um acidente na mesma estrada em que seus pais morreram há 19 anos

Um jovem morreu após sofrer um acidente na mesma estrada em que seus pais morreram há 19 anos. Dean Dewhurst, 28 anos, voltava para casa em seu carro, quando, na autoestrada A59, perto do Condado de Lancashire, na Inglaterra, ele acabou colidindo contra uma carreta. Em uma rede social, amigos lamentaram a morte.

Acidente semelhante.

De acordo com a publicação, Dean tinha apenas 8 anos, quando estava no carro dos pais, na companhia dos dois irmãos, e passou por um acidente semelhante. Ele e os irmãos sobreviveram, mas seus pais não tiveram a mesma sorte. A família voltava de um fim de semana de férias quando o carro colidiu de frente com outro veículo. A polícia local fez um apelo para localizar testemunhas que possam ajudar a esclarecer detalhes do acidente que vitimou Dean. Até o momento, a causa do acidente é desconhecida. “Essa história é a pior. É de partir o coração. Descanse em paz”, lamentou uma amiga do rapaz, no Facebook, onde vários conhecidos choraram a morte dele. (AG)

Comentários