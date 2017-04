Rebeldes treinados pelos Estados Unidos repelem o ataque do Estado Islâmico no deserto da Síria

Rebeldes treinados pelos Estados Unidos e forças da coalizão lideradas por Washington conseguiram repelir um ataque do EI (Estado Islâmico) na cidade de El Tanf, perto da fronteira entre Síria e Jordânia, informou no domingo (09) o Pentágono.

“Forças da coalizão e parceiros das forças de oposição síria repeliram o Estado Islâmico em um ataque contra uma base militar no Sul da Síria”, afirmaram fontes da missão americana contra os jihadistas do EI. A ação começou com um veículo-bomba e a investida de entre 20 e 30 milicianos do EI, seguidos de um ataque de suicidas com coletes de explosivos, detalhou o Pentágono.

O Pentágono quis destacar essa operação como um exemplo de que as forças locais treinadas pelos americanos estão frustrando as tentativas do EI de controlar a fronteira sírio-jordaniana. “No Sul de Síria, as forças da oposição síria que passaram por nosso escrutínio estão se focando em operações para limpar o deserto de Hamad das forças do EI”, indicou o Pentágono em comunicado.

