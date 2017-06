Receita Federal enfrentando o tráfico de drogas na fronteira

O presidente do Sindireceita (Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil), Geraldo Seixas, faz chegar a esta coluna um levantamento indicando o protagonismo dos servidores do órgão no enfrentamento ao tráfico de drogas nas fronteiras do País. Numa rápida amostragem, Seixas informa que, operações feitas em diversos pontos da fronteira seca, em rodovias federais e estaduais, em portos e aeroportos, chegou-se a apreensão de mais de 13,5 toneladas de maconha e de mais de 200 quilos de cocaína, além de vários quilos de crack, skank e haxixe. O volume de maconha apreendido nos primeiros meses de 2017 é quase três vezes maior que as apreensões realizadas durante todo o ano de 2016 pela Receita Federal do Brasil, que foi de 5,1 toneladas, segundo o último Balanço Aduaneiro divulgado pelo órgão. Seixas avalia que, “mesmo com limitações orçamentárias, que afetam o desempenho do controle aduaneiro realizado pela Receita Federal, as apreensões de drogas, armas, munições e outros produtos contrabandeados têm crescido ao longo dos anos”. Ele conclui observando que, “o Brasil precisa retomar o controle de suas fronteiras. O enfrentamento da onda de violência que atinge a todos passa pelo fortalecimento das ações de fiscalização e controle aduaneiro e pelo reconhecimento do trabalho realizado pelos Analistas-Tributários da Receita Federal na Aduana”.



Solidariedade aos Oficiais de Justiça

O presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado, Jean Gonçalves, tem recebido de entidades de classe de todo o Brasil manifestações de solidariedade à atuação dos servidores que participaram no último dia 4, da reintegração de posse em cumprimento a determinação judicial, do prédio do Estado invadido no centro de Porto Alegre.



Resistência no PDT

Não é pacífica a aceitação da pré-candidatura do ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge (ex-PT) ao governo do Estado, pelo PDT. Ainda são expressivos os focos de resistência.

A crise, segundo Mateus Bandeira

Ex-presidente do Banrisul, ex-secretário de planejamento do Rio Grande do Sul e presidente da consultoria de gestão Falconi, Mateus Bandeira afirma à revista Exame que o maior responsável pela penúria é o próprio Estado. “O Rio Grande do Sul teve déficit em 42 dos últimos 46 anos”, diz Bandeira. Segundo ele, “o Rio Grande do Sul é a Grécia sem a União Europeia para ajudar. A Grécia sofreu do mesmo mal que o Rio Grande do Sul e que boa parte dos Estados brasileiros: todos os últimos governantes foram perdulários e deram reajustes acima do limite. Fizeram interpretações heterodoxas da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a conivência dos órgãos de fiscalização e controle, como a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Viveram com déficits continuados. A crise só escancarou uma situação insustentável.”



Dilema cruel: responsabilidade ou reeleição?

A entrevista do seu ex-secretário foi disponibilizada pela ex-governadora Yeda Crusius nas redes sociais e serve para reflexão sobre a linha tênue que domina o raciocínio de alguns políticos, desesperados ante o dilema de aprovar medidas fiscais com seriedade, ou apenas pensarem na reeleição.

