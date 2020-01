Verão Refresco ao calor e incentivo ao exercício

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Já foi aberta temporada de piscina para os moradores do Asilo Padre Cacique Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Fortalecimento muscular para diminuir risco de lesões, condicionamento cardiovascular e auxílio na postura e autonomia são alguns dos benefícios que as vovós e vovôs do Asilo Padre Cacique podem usufruir com a temporada de piscina. A estrutura tem sido o meio encontrado pelos moradores, também, para aplacar o forte calor do verão em Porto Alegre. Inaugurada em 2011, a piscina está à disposição das vovós e vovôs que aproveitam para se refrescar e se exercitar na água sempre com a supervisão dos colaboradores da Instituição. Não é só a saúde física que é beneficiada com a prática regular de exercícios. As atividades diminuem a solidão e o isolamento social.

