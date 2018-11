Reitor da Uergs toma posse na segunda-feira

O professor Leonardo Beroldt assume a Reitoria da Uergs na segunda-feira (5), ao lado da vice-reitora, professora Sandra Lemos. Ambos foram eleitos em agosto para a gestão 2018/2022. A cerimônia de posse será presidida pela atual reitora, Arisa Araujo da Luz, e ocorrerá no Auditório do Tribunal de Contas do Estado, às 15h.

