Remédio usado para a artrite pode acabar com a calvície

Um medicamento para artrite reumatoide pode ser a solução para acabar com a calvície. Conforme um estudo publicado no periódico científico Journal of Clinical Investigation Insight, pacientes com alopecia areata, uma doença autoimune que provoca a queda de pelos, incluindo o cabelo, submetidos a um tratamento com Xeljanz, prescrito para pessoas com artrite reumatoide, outra doença autoimune, conseguiram recuperar o crescimento do cabelo.

No estudo, pesquisadores das universidades de Stanford e Yale, ambas nos Estados Unidos, prescreveram um tratamento com Xeljanz para 66 pacientes com alopecia areata. Durante três meses, os participantes tomaram duas doses por dia de 5 miligramas do medicamento. Após esse período, mais de 50% dos pacientes apresentaram crescimento do cabelo e um terço deles conseguiu recuperar mais da metade do cabelo perdido até então. Em outro estudo, dos 12 pacientes com o mesmo problema tratados com um medicamento similar aprovado para câncer, nove recuperaram mais de 50% do crescimento do cabelo.

Segundo Brett King, um dos autores do estudo, o Xeljanz parece funcionar ao frear o ataque do sistema imunológico aos folículos pilosos. Na pesquisa, os investigadores conseguiram identificar alguns genes que podem prever a resposta do paciente ao tratamento.

Apesar dos resultados, King ressalta que não é possível afirmar que esse método também seja eficaz no tratamento de tipos mais comuns de calvície nem se o crescimento de cabelo nos pacientes com alopecia areata vai durar.

Um dos pacientes contou que ao ficar careca, perdendo até mesmo as sobrancelhas e os cílios, em decorrência de uma alopecia areata, ficou muito deprimido. Mas graças ao novo tratamento, em apenas sete meses, ele conseguiu recuperar a maior parte do seu cabelo e de seus pelos.

Esperança para a calvície comum.

Agora, os pesquisadores estão tentando uma nova solução para esse “problema” que, se der certo, poderá beneficiar homens com tipos mais comuns de calvícies, como a causada pela idade, por exemplo. O método proposto por King consiste em aplicar uma pomada contendo Xeljanz diretamente na cabeça dos homens.

A saída proposta pelos dermatologistas gera controvérsia e ceticismo. Para King, a pomada não surtirá efeito em calvícies relacionadas à masculinidade. Já a pesquisadora Angela Christiano acredita que pode dar certo. Ela é coautora de um estudo que aplicou uma solução com Xeljanz na pele modificada geneticamente de camundongos para se assemelhar à pele de homens carecas. Na região onde a pomada foi aplicada, houve crescimento de pelos, enquanto do outro lado, não.

A autora ressalta que, apesar dos resultados, existem desafios para repetir o sucesso do tratamento em humanos. Entre eles, as características da pele. Isso porque, em comparação com os camundongos, a pele humana é “mais espessa, oleosa e profunda, além de ter uma camada de gordura” que dificulta a penetração adequada da pomada e precisa ser considerada para a preparação de “uma boa fórmula tópica”.

Para King, ainda vai demorar um pouco para se descobrir um tratamento eficaz para a calvície comum. Isso porque, como é um problema considerado apenas estético – embora traga muitos problemas emocionais –, as empresas farmacêuticas não investem muitos recursos no desenvolvimento de novos tratamentos, pois corre o risco das agências reguladoras não aprovarem.

Por isso, o dermatologista americano George Cotsarelis está trabalhando com empresas relativamente pequenas no desenvolvimento de terapias com células-tronco para a calvície.

