Renato joga pressão no Flamengo, dizendo: Gastou 200 milhões. Tem obrigação de ganhar

O treinador Renato Portaluppi, do Grêmio, voltou a comentar sobre o bom momento da equipe do Flamengo. Nesta sexta-feira, o comandante fez questão de alfinetar o rival quanto aos seus valores gastos para montar o elenco de 2019. Para Renato, o clube carioca tem a obrigação de vencer a Libertadores e o Brasileiro após tantos valores investidos.

– O Flamengo gastou quase R$ 200 milhões em contratações. Parabéns para a diretoria do Flamengo que tem esse dinheiro e gastaram muito bem. Armaram um time muito forte, então eles têm obrigação de ganhar, sim. E é a mesma coisa o Palmeiras – elogiou e cutucou o treinador do Grêmio.

Sob o comando de Renato, o Tricolor chegou novamente na semifinal de Libertadores em 2019, mas parou pouco antes da grande decisão para o próprio time de Jorge Jesus. Embora tenha perdido de 6 a 1 no placar acumulado, Renato Gaúcho fez questão de elogiar seu elenco.

– Numa quartas de final contra o Palmeiras, nós eliminamos o Palmeiras. O Grêmio chegou em uma semifinal de Libertadores sem gastar nada, com os pés no chão. Isso a gente têm que valorizar muito nosso trabalho aqui. O Grêmio não gastou R$ 180, 200 milhões da maneira que o Flamengo e Palmeiras gastaram. Não é uma crítica, se eles têm esse dinheiro e pensaram em ganhar, mas isso não credencia que você gaste esse dinheiro e você vai ganhar tudo – disse ele.

O comandante do Imortal ainda foi categórico ao afirmar que o Rubro-Negro segue atuando bem e sendo o líder do Brasileiro, mas destacou que ainda não tem nada ganho.

– O Flamengo, merecidamente, vem em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro e está na final da Libertadores, merecidamente, por tudo o que vem fazendo, mas não ganhou nada ainda. Ai eu pergunto para você (repórter), gastaram esse dinheiro todo, esse investimento, contrataram todos esses jogadores, belíssimo trabalho, mas se não ganhar? Você continuar com a sua opinião que ninguém vai conseguir pegar o Flamengo e o Palmeiras? Futebol é volta olímpica e para isso não adianta você disparar, ficar na frente o campeonato todo e chegar numa final e não ganhar – finalizou ele.

Futuro

A reta final da temporada 2019 faz o Grêmio se dividir em algumas frentes para definições importantes visando o próximo ano. Um deles é o objetivo de terminar o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados, na zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores, algo alcançado na quinta-feira, com a vitória por 2 a 1 sobre o CSA e a derrota do São Paulo por 2 a 0 para o Fluminense. A outra meta da diretoria é renovar em breve o contrato do técnico Renato Gaúcho.

No Grêmio desde setembro de 2016, Renato tem contrato com o clube até o fim desta temporada. O treinador chegou a ser procurado pela direção do Flamengo para comandá-lo em 2019, mas decidiu ficar em Porto Alegre. E agora indicou que a definição do seu futuro se dará em uma conversa rápida.

“Quanto à minha renovação, eu converso com o presidente em cinco minutos e a gente se acerta. No momento, meu foco é o Grêmio chegar ao fim do campeonato no G4. Eu não estou preocupado com isso”, afirmou.