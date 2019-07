Renato Portaluppi lamenta erros em finalizações contra o CSA: “Nos prejudicou muito”

*Valéria Possamai

O empate do Grêmio em 0 a 0 com o CSA teve como principal causa o erro na hora da finalização, de acordo com a avaliação do técnico Renato Portaluppi. O comandante gremista admitiu o rendimento abaixo do time e lamentou ainda, a tomada de decisão errada no último passe, na partida desta segunda-feira (29), em Maceió, pelo Campeonato Brasileiro.

“Infelizmente pecamos muito no último passe, na finalização das jogadas. Isso nos prejudicou muito. A gente tem conversado, eu tenho corrigido. O Grêmio veio para ganhar, mas não fez uma boa partida”, declarou Renato.

Com formação alternativa, o time que entrou em campo também teve problemas na combinações de jogadas. O gramado do estádio Rei Pelé também foi citado com empecilho no toque de bola, mas não tratado como desculpa. “Não que isso seja desculpa, mas o gramado também não era dos melhores. Nas poucas chances, tivemos a decisão errada. Por isso saímos daqui com apenas um ponto. O melhor seria os três. Não que o Grêmio fez a melhor partida, mas as maiores oportunidades foram nossas.”

O empate sem gols deixa o tricolor gaúcho na 11° posição com 16 pontos somados, ao final desta 12ª rodada do torneio nacional.

O foco, agora, volta ser Copa Libertadores. Na quinta-feira (1°/08), o time enfrenta o Libertad, pelo jogo de volta das oitavas de final, no Paraguai. O time gaúcho tem a vantagem, pois venceu o primeiro jogo por 2 a 0.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

