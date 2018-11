Retomada mobilização contra mosquito da dengue

A Secretaria Estadual da Saúde realizou nessa sexta-feira uma reunião para retomar as atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Com a proximidade do verão, é necessário reforçar as atividades de eliminação dos focos do inseto, que deposita as larvas em locais com água parada. Em 313 municípios gaúchos (63% do total) há infestação.

