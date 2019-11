Reunião debate situação do bairro Cidade Baixa em Porto Alegre

Moradores da Cidade Baixa foram recebidos na manhã desta segunda-feira (18) no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre, para tratar de temas como comércio irregular, venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, som alto e aglomerações no espaço público.

A ação faz parte do GGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal), que tem entre os integrantes a prefeitura, através de secretarias como a de Segurança e de Desenvolvimento Econômico, Polícia Civil e a Brigada Militar. A reunião estava agendada desde a semana passada.

Reuniões com a Associação dos Moradores do bairro são feitas constantemente com o intuito de ouvir as demandas locais, conforme explica o secretário de Segurança, Rafael Oliveira. “Precisamos do apoio da comunidade para a realização do nosso trabalho. Estamos empenhados em resolver o problema da Cidade Baixa, que é uma prioridade da Prefeitura de Porto Alegre. Não queremos fechar o comércio, nem acabar com a economia do bairro. Queremos o bom convívio num ambiente de forma salutar”, explicou.

A Guarda Municipal atua sempre com efetivo de sete a nove viaturas no local, atuando em barreiras e na segurança dos fiscais. Durante o encontro, os órgãos de segurança informaram à população que a fiscalização e o policiamento serão mais intensos no bairro, com maior alcance e duração das ações.

Operações constantes

A Secretaria Municipal de Segurança, através da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal, vem atuando junto com os órgãos do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e a Brigada Militar (9º BPM) em ações conjuntas no bairro.

De janeiro a agosto, a prefeitura fiscalizou 3.653 estabelecimentos comerciais em Porto Alegre, o que representa um crescimento de 119% em relação ao mesmo período de 2018. Como resultado dessas ações, o município emitiu 839 autuações e interditou 58 estabelecimentos. No mesmo período, realizou a apreensão de mais de 115 mil itens irregulares comercializados por ambulantes ilegais, o que representa um aumento de 270% em relação ao mesmo período de 2018.

Na Cidade Baixa, especialmente, as operações de fiscalização ocorrem semanalmente. De julho até a noite de domingo (17), 35 estabelecimentos comerciais foram vistoriados no bairro. Durante o feriadão, operações foram realizadas no local, o som alto coibido, barreiras de trânsito de forma atuante e mais uma vez comércios autuados por estarem em desacordo com o alvará.

Também participaram da reunião representantes da Procuradoria Geral do Município, Comando Geral da Guarda Municipal, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), secretarias do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Relações Institucionais, Vigilância Sanitária, Delegacia da Criança e Adolescente, Corpo de Bombeiros e 9º BPM.