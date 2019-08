Reuniões sobre Reforma da Previdência voltam ao Congresso nesta semana

Com a volta do recesso parlamentar na próxima semana, a reforma da Previdência volta a ser um dos assuntos principais das discussões. O texto aprovado na Câmara dos Deputados ainda precisa passar por mais um turno de votação na Casa.

Para garantir o mesmo sucesso da primeira votação, quando recebeu 71 votos a mais que o mínimo de 308 votos necessários, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dedicou sua agenda na última semana para realizar reuniões. Maia esteve com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, com o deputado Marcelo Ramos (PL-AM), que presidiu a Comissão Especial sobre o assunto, com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com o presidente Jair Bolsonaro. Durante esta semana, ele deve se reunir com líderes governistas em um jantar para mapear os votos e ver se há condições para encerrar a matéria na Casa até esta quarta-feira (7).

