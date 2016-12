Réveillon dos famosos

Quem estiver em Fernando de Noronha ou na Bahia na virada do ano, vai ser quase impossível não esbarrar com um famoso por lá. O arquipélago segue sendo um dos destinos preferidos para o Réveillon. Este ano estará ainda mais badalado após a recente inauguração da pousada do ator Bruno Gagliasso. Mesmo com pacotes a R$ 30 mil pelo período.

Marina Ruy Barbosa vai comemorar em Noronha um ano de namoro com o piloto Xandinho Negrão. Com um grupo de amigos, a atriz alugou uma pousada inteira, que tem apenas cinco quartos. E parece que vão demorar por lá, já que o espaço está ocupado até o dia 7 de janeiro. Trancoso e Península de Maraú, ambos na Bahia, também estão na moda e vão atrair de Sasha a Isis Valverde na noite de Réveillon.

Voltou a bombar

Sasha trocou o frio de Nova York pela ensolarada Trancoso, na Bahia, assim como Fernanda Paes Leme, acompanhada do novo namorado, Vinícius Longato, e Caio Castro. Perto de lá, na Península de Maraú, estarão Isis Valverde e Thaila Ayala.

O preferido

Marina Ruy Barbosa fechou uma pousada em Fernando de Noronha, e Bruno Gagliasso e a mulher, Giovanna Ewbank, vão receber amigos na sua recém-inaugurada, como a atriz Giovanna Lancellotti. Paulinho Vilhena, Rafael Cortez, Renato Góes, Paula Fernandes e Carol Castro também estarão no arquipélago.

Saiu de moda

Se em anos anteriores, o litoral de Santa Catarina atraiu famosos como Neymar, agora parece que saiu de moda. Poucos famosos elegeram Jurerê ou Balneário Camboriú seu destino, como Bárbara Evans e a ex-modelo Dani Souza.

Festas privadas

O balneário de Búzios será o destino de Marcio Garcia, ao lado da família, e do jogador Adriano, figurinha fácil por lá. O diretor Wolf Maya dará um festão em sua casa na região. Neymar vai receber amigos, como o surfista Gabriel Medina, em sua nova casa em Mangaratiba. Bruna Marquezine também vai participar do primeiro Réveillon na mansão, e ainda vai levar os pais e a irmã para o evento.

Longe

Leandro Hassum vai passar com a família em Orlando. Já Gloria Pires escolheu Miami para a virada ao lado dos filhos e do marido. Dani Calabresa e Paulo Gustavo, acompanhado do marido, o dermatologista Thales Bretas, também vão brindar nos EUA.

