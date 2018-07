Ao menos oito de 11 rinocerontes-negros morreram ao serem transferidos para o parque natural de Tsavo Leste, o maior do Quênia. As autoridades do país africano abriram um inquérito para esclarecer a causa das mortes dos animais, cuja espécie está em vias de extinção. O episódio causou comoção entre especialistas.

