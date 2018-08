Roberto Haag lança álbum “Canto da Noite”

Roberto Haag lança seu primeiro álbum com canções autorais ‘Canto da Noite’ sábado 15 de setembro, às 19 horas, no auditório da Livraria Cultura no Bourbon Shopping Country. O cantor, compositor e violonista será acompanhado na apresentação por Jefferson Marx (violão e direção musical do show), Luiz Mauro Filho (teclados), Caio Maurente (contrabaixo), Sandro Bonatto (bateria) e Giovanni Berti (percussão). Participações especiais de Matheus Kleber (acordeon) e Marcelo Ribeiro (saxofone). O CD estará à venda no dia na Livraria Cultura com sessão de autógrafos após o show.

Na noite do dia 15 de setembro, Roberto Haag e grupo apresentam as 10 faixas do CD ‘Canto da Noite’, quatro canções inéditas e algumas releituras. O álbum que é independente já está disponível nas principais plataformas digitais. A distribuição física e digital é da Tratore.

Canto da Noite

É o primeiro álbum do cantor, compositor e violonista porto-alegrense Roberto Haag. Produzido de forma independente, traz dez canções autorais, sendo duas parcerias entre Haag e o cantor/compositor Márcio Celli. O título do CD remete a uma composição dos dois, que se conheceram há cerca de uma década aqui em Porto Alegre e que já realizaram juntos o show de ‘De Bossa em Samba’.

Gravado, mixado e masterizado no estúdio Transcendental Audio, de Leo Bracht, ‘Canto da Noite’ tem arranjos e produção musical de Jefferson Marx. A arte gráfica do álbum é da Emotive Comunicação e a foto da capa é de autoria do próprio Roberto Haag.Participaram da gravação o já referido Jefferson Marx (cavaquinho e violão), Luiz Mauro Filho (teclados), Edu Martins (contrabaixo), Marquinhos Fê (bateria) e Giovanni Berti (percussão). Participações especiais de Matheus Kleber (acordeon), o suíço Wege Wüthrich (saxofone), Amauri Iablonovski (flauta) e Celau Moreyra (violoncelo).

O cantor, compositor e violonista porto-alegrense Roberto Haag é um dos nomes mais promissores da MPB contemporânea. Em função do trabalho como engenheiro químico, viveu muitos anos no Rio de Janeiro, de 1976 a 2004, onde teve a oportunidade de conferir apresentações de bambas da MPB que influenciaram o seu trabalho como Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, João Gilberto e a família Caymmi.

SERVIÇO:

O Quê: Show de lançamento do CD ‘Canto da Noite’ de Roberto Haag

Quando: Dia 15 de setembro, sábado

Onde: Auditório da Livraria Cultura do Bourbon Shopping Country (Avenida Tulio de Rose, 80, 2º Piso, Loja 302, fone: 51 3028-4033)

Horário: 19 horas

Quanto: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada para idosos, estudantes e outras categorias previstas na Nova Lei da Meia Entrada)

Duração do show: 60 minutos

CD à venda na Livraria Cultura no dia e sessão de autógrafos depois da apresentação

Ingressos antecipados: https://www.ingressorapido.com.br/event/8592/d/37095/s/167954

